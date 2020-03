Oranienburg: Neue Bahnhofstoilette angeliefert installiert

Oranienburg

Eine Punktlandung legten die Mitarbeiter der Sanitärfirma Hering aus dem Siegerland am Donnerstagmorgen hin. Wenige Minuten nach dem das neue Toilettenhäuschen neben dem Bahnhofsvorplatz in Oranienburg installiert war, öffnete der Himmel seine Schleusen und es regnete in Strömen.

Der neue WC-Container am Oranienburger Bahnhof ist aufgestellt. Quelle: Enrico Kugler

Zuvor wurde das 36 Tonnen schwere neue WC-Haus für den neugestalteten Oranienburger Bahnhofsvorplatz per Schwerlasttransport aus Nordrhein-Westfalen nach Oranienburg geliefert. Gegen kurz vor acht Uhr am Donnerstagmorgen hievte dann ein Kran das Toilettenhäuschen auf seinen angestammten Platz. Die neue Toilette wird zwei separate Räume beinhalten, einen für Frauen und einen für Männer. Auch eine Behinderten-Toilette ist integriert. „Das neue WC-Häuschen wird einen selbstreinigenden Boden haben und per Münzeinwurf funktionieren. 50 Cent wird dann ein Toilettengang kosten“, erklärt Heidrun Gassan, die zuständige Amtsleiterin der Stadt Oranienburg. „Man muss aber auch mal sagen, dass die bürokratischen Hürden für solch ein Toilettenhäuschen schon immens sind und fast vergleichbar mit dem Bau einer 17 Millionen Euro teuren Schule“, ergänzt Gassan.

WC-Container am Bahnhof aufgestellt. Quelle: Enrico Kugler

Das neue WC-Häuschen wurde bereits am Donnerstag von den Technikern angeschlossen, in Betrieb genommen wird es allerdings erst im Mai. „Wir werden die Toilette zusammen mit der Fertigstellung des neuen Busbahnhofes eröffnen. Vorher können wir keinen über eine Baustelle laufen lassen“, so Heidrun Gassan. Mit der Installation des neuen Toilettenhauses fügt sich ein weiteres Puzzleteil ein im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Oranienburg. Nach der Eröffnung des neuen Fahrradhauses 2018 läuft seit 2019 die Umgestaltung des Platzes.

Der neue Bussteig bekommt vier überdachte Haltestellen und zwei Stellplätze für den Schienenersatzverkehr. Es wird elf Taxistände, einen Stellplatz für die Bundespolizei sowie vier Behindertenstellplätze und sieben Stellplätze in der „Kiss & Ride-Zone“ an der Stralsunder Straße geben. Für Motorräder wird es nach Beendigung der Umbaumaßnahmen fünf Plätze am Bahndamm geben und für den Schienenersatzverkehr sechs Stellplätze. Der Bahnhofsplatz und die angrenzende Stralsunder Straße wird zur Tempo-20-Zone. Vor dem Runge-Gymnasium und der ehemaligen Post werden Sitzelemente installiert. Es wird ein neues Informationssystem geben.

Von Knut Hagedorn