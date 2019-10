Öffentlichkeitswirksam überreichten Melanie Mielsch und Toni Aschersleben am Montagabend vor der Stadtverordnetenversammlung (SVV) in der Orangerie im Oranienburger Schlosspark ihre vor wenigen Wochen beendete Petition, die sich der problematischen Müllsituation in der Kreisstadt widmet.