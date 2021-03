Oranienburg: Neue Ladestationen für E-Autos

Oranienburg

Die Oranienburger Stadtwerke erhöhen ihr Angebot für elektrisches Tanken von E-Autos. Dies verkündete Geschäftsführer Alireza Assadi am Donnerstagabend im Rahmen des Oranienburger Finanzausschusses. Die Versorgung am Fischerparkplatz und am Park und Ride Parkplatz in der Stralsunder Straße wird verdoppelt. An diesen beiden Standorten wird jeweils eine zweite Ladesäule entstehen, diese sind noch in Planung. Eine neue Ladesäule wird vor dem Parkplatz der Turm-Erlebniscity in der André-Pican-Straße entstehen und eine weitere Ladesäule auf dem Parkplatz hinter dem Oranienburger Schloß, neben dem Sportplatz. Die Ladesäule an der André-Pican-Straße wird in circa zwei bis drei Wochen in Betrieb genommen.

Die Stadtwerke Oranienburg werden grüner. Quelle: Stadtwerke Oranienburg

Alireza Assadi zeigte sich am Donnerstagabend zufrieden mit der Entwicklung der Stadtwerke im Bereich der Elektromobilität. „Die Zukunft der Mobilität ist grün. Daher setzen die Stadtwerke Oranienburg schon seit mehreren Jahren auf den Ausbau von Ladepunkten für alternative Fahrzeuge. Unsere Mission ist klar: Wir möchten Oranienburg ’klimamobilisieren’. Der Ausbau und die Modernisierung der Lademöglichkeiten gehen dabei Hand in Hand mit dem Schutz der Umwelt“, gilt als Leitbild der Stadtwerke.

Von Knut Hagedorn