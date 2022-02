Oranienburg: Neuer Amtsleiter für das Ordnungsamt

Oranienburg

Die bisher vakante Stelle des Amtsleiters des Ordnungsamtes in der Oranienburger Stadtverwaltung wird neu besetzt. Wie Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke am Montagabend im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung mitteilte, wird Marcel Gutjahr ab dem 1. Mai den Posten übernehmen. Gutjahr arbeitete bislang beim Ordnungsamt in Neuruppin.

Sylvia Holm kündigte im September 2021 ihr Amt als Ordnungsamtsleiterin. Quelle: Knut Hagedorn

Notwendig wurde die Neubesetzung der Stelle im Ordnungsamt durch den Rücktritt der langjährigen Amtsleiterin Sylvia Holm im September des Vorjahres. Nach 25 Jahren im Amt kündigte Holm ihre Stelle und hat eine Stelle beim Zentraldienst der Polizei in Potsdam angetreten.

Von Knut Hagedorn