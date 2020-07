Oranienburg

Ralph Kotsch wird neuer Referent von Bürgermeister Alexander Laesicke. Zum 15. Juli übernimmt er in dieser Funktion die Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung und ist damit Sprecher der Stadt Oranienburg.

Langjährige Erfahrung

Der 59-Jährige war zuletzt Pressesprecher im Potsdamer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Erfahrungen in der Pressearbeit bringt er auch aus seiner Zeit als Unternehmenssprecher des Rundfunk Berlin-Brandenburg ( rbb) mit. Kotsch, geboren in Cottbus und inzwischen in Berlin lebend, ist gelernter Journalist und hat viele Jahre bei der Berliner Zeitung gearbeitet, zuletzt als stellvertretender Chefredakteur.

Vielfältiges Aufgabengebiet

„Ich freue mich, dass wir mit Ralph Kotsch einen erfahrenen und versierten Kopf für die Oranienburger Stadtverwaltung gewinnen konnten“, erklärt Bürgermeister Alexander Laesicke. „In seiner Funktion wird er viele wichtige Themen verantworten und als Referent einer meiner engsten Mitarbeiter sein.“ In der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung werden neben der Pressearbeit unter anderem Stadtmagazin und Amtsblatt, Homepage, Soziale Medien, Bürgerhaushalt, Städtepartnerschaften und das Maerker-Portal betreut.

Von MAZonline