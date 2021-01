Das Regional Center Oberhavel der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam ist in ein Ausweichquartier gezogen, das vermutlich zumindest bis zum Ende dieses Jahres fester Anlaufpunkt für die Unternehmerinnen und Unternehmer sein wird. Die neuen Räumlichkeiten sind in der Rungestraße 37 in Oranienburg.