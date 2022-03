Oranienburg: Neues Leben für eines der ältesten Häuser in der Innenstadt

Oranienburg

Einer Perle in der Oranienburger Innenstadt wird neues Leben eingehaucht: Am 28. März 2022 war offizieller Baustart in der Sachsenhausener Straße 2, wo die Stadt Oranienburg das vermutlich um 1710 errichtete, denkmalgeschützte Gebäude sanieren lässt.

Komplette Rundumsanierung

Ob Fachwerkfassade, Stuckelemente an der Decke, Öfen, die vermutlich mehrere hundert Jahre alt sind oder originale Innenwände, die zum Vorschein kommen, wo die Tapete abblättert: Was auf den ersten Blick innen wie außen ziemlich ramponiert aussieht, ist im Kern ein wahres Prachtstück. Mit architektonischer Begleitung soll die Rundumerneuerung des teilunterkellerten Hauses inklusive des ausgebauten Dachgeschosses deshalb so behutsam wie möglich vonstattengehen, um möglichst viel von der denkmalgeschützten Bausubstanz zu erhalten. Da wo es geht, werden Bestandteile des Hauses, wie zum Beispiel Zimmertüren oder Treppengeländer, aufgearbeitet statt ersetzt.

Haus soll zur kommunalen Begegnungsstätte werden

Um den denkmalrechtlichen Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig eine barrierefreie Erreichbarkeit zu ermöglichen, wird der Eingang zum Gebäude so umgestaltet, dass der zentrale Treppenzugang zwar erhalten bleibt, seitlich aber eine behindertengerechte Rampe für komfortablen Zugang sorgt. Im Zuge der Arbeiten werden auch Wasser- und Abwasseranlagen sowie das Heizungssystem neu installiert. Auch die elektrotechnische Anlage wird komplett erneuert. Läuft alles nach Plan und bleiben unerfreuliche Überraschungen am Bau aus, ist die Sanierung des stadtbildprägenden Gebäudes Ende des Jahres abgeschlossen. Anschließend soll es als öffentliche, kommunale Begegnungsstätte mit Veranstaltungsräumen und Büroflächen gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung stehen. Die aktuellen Planungs- und Baukosten belaufen sich auf rund 750 000 Euro.

Haus war einst Domizil der jüdischen Gemeinde

Das mehr als 300 Jahre alte Gebäude war einst Domizil der Jüdischen Gemeinde. Diese hatte bereits 2017 mit der notwendigen Sanierung begonnen. Die unerwarteten Mehrkosten, die sich insbesondere durch einen starken Befall mit Holzschädlingen ergaben, hatten die Gemeinde finanziell überfordert. Inzwischen hat sie eine neue Heimat in der Lehnitzstraße 36 gefunden. Die Stadt hatte in der Folge das Haus im Jahr 2000 vom Landkreis erworben.

