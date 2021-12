Oranienburg: Neues Semester der Volkshochschule beginnt im Januar

Oranienburg

Noch ist bis zum Frühling ein kleines Weilchen Zeit – die Volkshochschule Oberhavel ist für das Frühjahrssemester trotzdem schon bestens gewappnet: Das neue Programm präsentiert sich für das Jahr 2022 erneut mit einem breiten Kursspektrum.

Landkreis-Dezernent Matthias Rink. Quelle: Landkreis Oberhavel

„Von Kunst und Kultur über Geschichte und Sprachen, Sport und Bewegung, die Vorbereitung auf Prüfungen bis hin zum kreativen Gestalten – bei den mehr als 350 Kursen ist ganz sicher für Jeden und für Jede genau das Richtige dabei! Ich lade alle deshalb herzlich ein: Stöbern Sie in unserem Angebot – ob in Papierform oder online auf unserer Internetseite“, wirbt Matthias Rink, Oberhavels für die Volkshochschule zuständiger Dezernent: „Unsere Volkshochschule bietet auch im neuen Jahr eine Vielfalt der Formate: Klassische Präsenzkurse, die gut etablierten Online-Angebote und Kurse des integrierten Lernens wechseln sich im neuen Jahr ab. So können die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning optimal genutzt werden.“

Volkshochschule: Neue Kurse im Angebot

Der Blick ins neue Kursheft zeigt: Die Mitarbeitenden der Volkshochschule haben sich wieder viel einfallen lassen, um für die Menschen in Oberhavel ein vielfältiges Bildungsangebot zu gestalten. Ganz neu im Angebot ist der Kurs „„Junk Journal – ein Buch selbst gemacht“. Dabei steht die englische Bezeichnung für „Reste“ oder „Ramsch“: Im Kurs sollen unterschiedliche Papier- und Materialreste, Stoffe, Pappverpackungen und vieles mehr verwertet werden, um dadurch ein einzigartiges Buch zu erstellen. Lernen können Interessierte in der Volkshochschule auch, was so genannte „Superfoods“, also exotische Lebensmittel, eigentlich leisten und wie gesund Milchprodukte sind. Lebendig geht es im Kurs „Bretonische Tänze“ zu – positive Energie und ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl gibt es gratis dazu! Für Freundinnen und Freunde der englischsprachigen Literatur gibt es in diesem Semester die Möglichkeit, sich über zeitgenössische Afro-Amerikanische Literatur auszutauschen – eine spannende Veranstaltung über die Texte von Autorinnen und zugleich ein Sprachkurs. In Kooperation mit dem Hospiz Oberhavel wird erstmals eine Veranstaltung zum Thema „Letzte Hilfe“ angeboten: Angehörige und interessierte Laien können hier das Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen am Lebensende kennenlernen.

Das neue Programmheft liegt aus

Anna Dorosdowska, Leiterin der Volkshochschule sagt: „Neben vielem Neuen wird es aber auch unsere bestens bewährten Formate wieder geben – vom ‚Gesprächskreis zu Politik und Gesellschaft‘ über den Kurs ‚Englisch zum Frühstück‘ bis hin zu den beliebten Kursen im Kochen, Entspannen, dem Erlernen neuer Sprachen oder PC-Programme.“ Das neue Programmheft der Volkshochschule Oberhavel wird ab Anfang Dezember in alle Liegenschaften der Kreisverwaltung sowie in den Verwaltungen der Städte und Gemeinden beziehungsweise in den öffentlichen Bibliotheken ausliegen. Im vhs-Kursfinder auf www.volkshochschule.de kann man schon jetzt im vielfältigen Kursangebot stöbern. Zu allen Veranstaltungen können sich Interessierte bequem unter https://vhs.oberhavel.de anmelden und finden dort auch stets aktuelle Informationen aus der Volkshochschule Oberhavel.

