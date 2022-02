Um 10 Uhr begann am Dienstag das Gerichtsverfahren gegen den 29-jährigen Kurt L. aus Oranienburg. Im Juli des vergangenen Jahres soll er seine Ex-Freundin Bianca S. in einen Bunker gelockt und erstochen haben. Die MAZ fasst die Ereignisse des ersten Verhandlungstages vor dem Neuruppiner Landgericht in einem Ticker zusammen.