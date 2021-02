Oranienburg: „Neustart“ für den lokalen Einzelhandel

Oranienburg

Die lokale Wirtschaft trägt schwere Last unter den staatlich verordneten Schließungen. Um den hart betroffenen Einzelhandel vor allem in der Oranienburger Innenstadt zu stärken, stellten die Fraktionen CDU, SPD, Freie Wähler/Piraten und FDP einen gemeinsamen Antrag, um unterstützende Maßnahmen auf den Weg zu bringen.

„Neustart“ soll angeschoben werden

Dabei geht es den Fraktionen vor allem um die Zeit nach einem Lockdown-Ende, ein sogenannter „Neustart“ soll angeschoben werden. Dabei sollen Stadt und Gewerbetreibende gemeinsam fungieren und sich ein gegenseites Leistungsversprechen abgeben. Angestrebt wird eine Kooperation zwischen Stadt, City-Gemeinschaft und Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn, welche zeitnah erarbeitet werden soll. Konkret sind folgende Punkte im Antrag aufgelistet worden.

Finanzielle Unterstützung

Um attraktive Aktionen für die Innenstadt zu planen, soll die City-Gemeinschaft einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro erhalten. Die Stadt Oranienburg soll sich an der Entwicklung eines virtuellen Stadtrundganges beteiligen. 70 Euro sollen pro beteiligten Händler bereitgestellt werden. Des Weiteren soll die Stadt kurzfristige finanzielle Überbrückung für Unternehmer leisten, solange die vom Bund- und Land in Aussicht gestellten Zuwendungen noch nicht geflossen sind.

Härtefallfonds soll flexibler werden

Auch die weitere Aufhebung der Sondernutzungsgebühr bis Jahresende 2022 wurde aufgelistet. Weitere finanzielle Hilfen sollen in Form eines flexibleren Härtefallfonds geleistet werden. Die dort bereitgestellte Summe von 2000 Euro pro Antragssteller soll auf 5000 Euro angehoben werden. Die Stadt Oranienburg hat einen Härtefallfonds in Höhe von 100 000 Euro zur Verfügung gestellt, der bislang nicht mal im Ansatz ausgeschöpft wurde. Hier sollen noch mehr Informationen für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden, um über den Härtefallfonds zu informieren. Im Rahmen des Oranienburger Hauptausschusses am Montagabend wurde der Antrag der vier Fraktionen mehrheitlich abgesegnet und wird nun in die Stadtverordnetenversammlung eingereicht.

Von Knut Hagedorn