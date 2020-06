Oranienburg

Ein 31-Jähriger rief am Sonnabend mit verstellter Stimme den Notruf 112 an – er liefe am Bahnhof Oranienburg auf den Gleisen und wolle sich das Leben nehmen. Dies löste einen Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr aus.

Der 31-Jährige hielt sich im Bahnhofstunnel auf und beobachtete scheinbar unbeteiligt die Rettungskräfte. Im Rahmen einer Personenkontrolle räumte der polizeibekannte Tatverdächtige den ungerechtfertigten Notruf ein, allerdings ohne Einsicht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Notrufmissbrauch eingeleitet.

Von MAZonline