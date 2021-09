Oranienburg

„Die Nummer eins, die Nummer eins, die Nummer eins der Stadt sind wir.“ So sangen am gestrigen Sonntag gegen 16.30 Uhr die Brandenburgliga-Fußballer des Oranienburger FC Eintracht in ihren blauen Trikots. Minuten zuvor pfiff der Unparteiische das Stadtderby in der Orafol-Arena gegen TuS Sachsenhausen ab.

Mit 2:0 (1:0) gewannen die Oranienburger das prestigeträchtige Spiel und fügten den Gästen aus dem Ortsteil nach zuvor vier Siegen in der Serie die erste Niederlage zu. Zusätzlich war es nach dem gewonnenen Pokalderby 15 Tage zuvor der zweite Heimsieg für den OFC. Dementsprechend groß war beim TuS die Ernüchterung nach den 90 Minuten, während die Hausherren jubelten. Im ausverkaufen Stadion, aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie waren nur 500 Zuschauer zugelassen, brachte Basel Hawwa den OFC nach 14 Spielminuten mit 1:0 in Front.

Fouls bremsen Spielfluss

In der Folgezeit sahen die Fans ein munteres Spiel auf beiden Seiten, das aufgrund zahlreicher Fouls in Halbzeit zwei aber an Spielfluss verlor.

Die Entscheidung fiel elf Minuten vor dem Ende, als der eingewechselte David Waclawczyk in Unterzahl – OFC-Abwehrspielr Randy Kretschmann sah die Gelb-Rote Karte – zum 2:0-Endstand einschoss. Mit nun zwölf Zählern ist die OFC-Truppe Dritter, einen Platz hinter dem TuS. Das dritte Derby in dieser Saison steigt nun am Sonnabend, den 19 März 2022. Dann ist der TuS aber der Gastgeber.

Von Matthias Schütt