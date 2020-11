Oranienburg/ Hennigsdorf

Wenn sie in diesen Tagen in den Unterricht geht, dann mit einem unguten Gefühl in der Magengrube. „Wir Berufsschüler sitzen den ganzen Tag mit 30 Leuten in einem kleinen Raum.Und das in Zeiten der Corona-Pandemie“, sagt die junge Frau, deren Name der Redaktion bekannt ist. Sie besucht die Erzieherfachschule in Oranienburg, die Teil des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums ist und ist besorgt um ihre Gesundheit und die ihrer Mitschüler.

„Wir sitzen zwar alle mit Masken im Unterricht. Mal mehr, mal weniger korrekt aufgesetzt. Aber die Abstände können doch in solch kleinen Räumen nicht eingehalten werden“, erklärt die angehende Erzieherin. Jede halbe Stunde bis Stunde werde gelüftet. Die Unterrichtsräume lägen im selben Haus wie die AGUS-Pflegeschule, wo es Ende Oktober zwei Coronafälle bei Pflegeschülerinnen gegeben hatte. Die junge Mutter fordert nun, wie auch andere Schülerinnen und Schüler des Hauses, per Online-Petition, die Teilung von Klassen mit abwechselnden Präsenz- und Distanzunterricht.

Einer der Räume im OSZ. Quelle: privat

OSZ-Schulleiter Dieter Starke sieht die Sache ähnlich. „Die Räume sind klein und da sind 30 Leute drin, gefühlt kann ich die Sorgen der Schüler absolut verstehen. Aber wir haben leider keine anderen Räume“, so Starke, dessen Einrichtung rund 1800 Schüler hat. Im ehemaligen Runge-Haus würden kleinere Räume vor allem für Gruppenarbeit genutzt, diese seien etwa um die 45 Quadratmeter groß. Andere seien etwa 53 Quadratmeter groß. Man müsse alles dafür tun, damit die Schüler nicht angesteckt würden. „Sonst ist die Gefahr ja groß, weil die Erzieher überall im Praktikum sind. Das ist nicht ungefährlich“, erklärt er.

Schulleiter verweist auf das Land

Ungewöhnlich sei allerdings, dass sich Schüler mit ihren Sorgen an die Presse wendeten – und nicht an die Schulleitung. Zu der Petition der Schüler könne er nichts sagen, er verweist auf das Land. „Das Schulamt gibt vor, dass ganz normaler Unterricht in Präsenzform stattfindet.“ Das sei, was man nun umsetze – seit 2. November gebe es nun auch eine Maskenpflicht im Unterricht für die Schüler. „Das gilt auch für Lehrer, wenn sie den Abstand nicht einhalten können“, erklärt Dieter Starke. Es gebe ein Konzept, nach dem in einer zweiten Phase auch die Hälfte der Schüler zuhause unterrichtet werden – oder im Extremfall der Unterricht zuhause stattfindet. „Das muss das Ministerium aber festlegen, das können wir hier nicht entscheiden.“

Die pandemische Entwicklung des Infektionsgeschehens verlange allen weiterhin ein hohes Maß an Einsicht in die Notwendigkeit der aktuellen Maßnahmen und an Disziplin ab, heißt es von Ulrike Grönefeld, Sprecherin des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. Viele öffentliche und gesellschaftliche Bereiche würden eingeschränkt, um generell die Zahl unserer Kontakte zu reduzieren, den Anstieg der Infektionszahlen zu verringern und die Schulen offenzuhalten. „Wir wollen den Präsenzunterricht, weil es die beste Form des Unterrichts ist. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben entschieden, dass 1,5 Meter an Schulen nicht gilt und das setzen wir und die Kultusminister in allen anderen Bundesländern um. Damit werden Schülerinnen und Schüler besonders behandelt“, so Grönefeld.

Maskenpflicht herrscht auch im Unterricht

Mit dem Ziel den größtmöglichen Schutz der Beschäftigten wie der Schülerinnen und Schüler in den öffentlichen Schulen und den Schulen in freier Trägerschaft vor Ansteckung mit dem Corona-Virus zu erreichen, würden vom zuständigen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz besondere Hygienestandards und Maßnahmen des Arbeitsschutzes für den Zeitraum der Corona-Epidemie festgelegt.

„Um den Anforderungen an die aktuelle Situation gerecht zu werden, ist inzwischen auch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe und an Oberstufenzentren, außer im Sportunterricht, in der neuen Eindämmungsverordnung festgelegt worden. Die jungen Menschen ab Klasse 11 sind junge Erwachsene, von denen erwartet werden kann, dass sie die notwendige Maskenpflicht, auch im Unterricht umsetzen“, so die Sprecherin.

Hennigsdorfer OSZ setzt auf Studenten

Im Hennigsdorfer Oberstufenzentrum ist die Lage indes etwas entspannter. „Wir haben glücklicherweise nicht solch kleine Räume“, sagt Schulleiter Peter Mohr. Die größte Klasse mit 28 Schülern sei in einem etwa 60 Quadratmeter großen Raum untergebracht. Neben der Maskenpflicht sei etwa auch Singen im Unterricht verboten. Und wenn es im Sprachunterricht Dialoge zwischen Schülern gebe, müssten diese zur Tafel sprechen, statt sich anzusehen. Zudem, so Mohr, seien Plexiglasscheiben geordert worden.

Das Hennigsdorfer OSZ werbe außerdem um studentische Hilfskräfte, die einen Teil der Klasse in einem gesonderten Raum betreuen könnten – so sei eine Teilung von Klassen möglich. „Wir haben eine Sondervereinbarung mit der Universität Potsdam, dass die Studierenden gezielt dafür eingesetzt werden können“, so Mohr. Derzeit gebe es fünf Bewerber, am Donnerstag sei der erste eingestellt worden.

Von Marco Paetzel