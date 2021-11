Oranienburg: Olympia-Silber im Goldenen Buch

Oranienburg

Sichtlich beeindruckt betrachtete Alexander Laesicke die Medaille in seinen Händen, so ein olympisches Edelmetall bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Diskuswerferin Kristin Pudenz errang bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio in diesem Sommer Silber und hatte die Medaille natürlich mit dabei, als sie sich zusammen mit Speerwerfer Bernhard Seifert und 400-Meter-Läufer Jean-Paul Bredau ins Goldene Buch der Stadt Oranienburg eintrugen. Alle drei gehören zur Sportfördergruppe der Polizeifachhochschule Oranienburg.

Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke mit der Silbermedaille von Kristin Pudenz. Quelle: Enrico Kugler

„Wir sind sehr Stolz darauf, dass ein Stück Oranienburg auch nach Tokio wehte im Sommer“, begann Bürgermeister Alexander Laesicke seine Danksagung. Das Stadtoberhaupt gratulierte zu den erbrachten sportlichen Leistungen und gab anschließend mit einem Lächeln im Gesicht zu, selbst nie über eine 3 im Sportunterricht hinausgekommen zu sein. Alle drei Aktiven sind beim SC Potsdam im Verein aktiv, aber bei der Landespolizei Brandenburg angestellt. „Seit neun Jahren haben wir eine Sportfördergruppe und sind immer wieder sehr stolz auf die Leistungen“, zeigt sich auch die neue Präsidentin der Hochschule, Heike Wagner, glücklich über die Leistungen.

Die Silbermedaille von Kristin Pudenz aus Tokio Quelle: Enrico Kugler

Während Bernhard Seifert, der im Speerwerfen in Tokio Platz 16 erreichte, bereits Polizeikommissar ist, sind Diskuswerferin Pudenz und Sprinter Bredau noch Kommissarsanwärter. „Natürlich bekommen unsere Sportler im beruflichen Leben auch nichts geschenkt, sie müssen sich ihren Abschluss genauso verdienen wie jeder andere“, betont Wagner. Dennoch räumte sie ein, dass es manchmal zeitliche Kompromisse gebe, um Prüfungen etwas später ablegen zu können, wenn gerade ein Athlet zu einem Wettkampf unterwegs ist. Genau dies war auch am Dienstag der Fall, denn neben Pudenz, Bredau und Seifert gehören auch noch Triathletin Laura Lindemann und der moderne Fünfkämpfer Fabian Liebig zur Oranienburger Sportfördergruppe. „Laura Lindemann ist aktuell unterwegs zu Wettkämpfen“, so Wagner.

Heike Wagner ist Präsidentin der Polizeifachschule. Quelle: Enrico Kugler

Neben Bürgermeister Alexander Laesicke nahm auch noch Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann an der Zeremonie teil. „Es ist immer wieder beeindruckend, welch herausragende Persönlichkeiten die Fachhochschule hervorbringt“, so Blettermann. Die drei Sportler erfüllte es mit Stolz, sich in das Goldene Buch der Stadt Oranienburg eintragen zu dürfen. „Es ist eine große Ehre für uns und eine Wertschätzung unserer Leistungen“, sagte Bernhard Seifert. Auch für Silbermedaillengewinnerin Kristin Pudenz sind solche Termine bei weitem keine Routine. „Es macht einen sehr Stolz, sich in das Goldene Buch einzutragen.“

Insgesamt fünf Olympiateilnehmer aus Oranienburg

Natürlich lauschten Laesicke und Blettermann auch gespannt den Erzählungen der drei Olympiateilnehmer. „Es ist schon sehr spannend, das mal alles aus erster Hand zu erfahren“, so Blettermann. Dann schritten die drei Leistungssportler zum eigentlichen Anlass – nämlich zur Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Oranienburg. „Damit gehören sie zu einer illustren Riege, unter anderem hat sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel im Buch verewigt“, berichtet Laesicke. Laura Lindemann und Fabian Liebig, die beide am Dienstag nicht der Zeremonie beiwohnen konnten, sollen sich nun zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Goldene Buch eintragen.

Von Knut Hagedorn