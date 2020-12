Oranienburg

Die Oranienburg Holding zieht eine positive Bilanz seit ihrer Gründung, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt. Der Zusammenschluss der vier städtischen Unternehmen – Stadtservice Oranienburg GmbH, Stadtwerke Oranienburg GmbH, Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH und die Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg – unter dem Dach der Oranienburg Holding entfalte nach knapp zwei Jahren seine geplante Wirkung und erzielt organisatorische und finanzielle Erfolge. Dies geht aus einer aktuellen Analyse der Oranienburg Holding hervor.

Finanzielle Ziele erreicht

Besonders erfreulich seien die erreichten finanziellen Einsparungen, die auf das Wirken der Holding zurückgehen. Hier seien die Vorhersagen und Ziele weitestgehend erreicht. Hervorzuheben seien insbesondere die Kostenersparnisse aus der Errichtung eines gemeinsamen Einkaufes und des steuerlichen Querverbundes zwischen den Stadtwerken Oranienburg und der Stadtservice Oranienburg (TURM-ErlebnisCity). Und schließlich die Eigenkosten der Oranienburg Holding, die mit der Gründung geplant und auch so eingehalten worden seien. Die Erfolge der Oranienburg Holding kämen dem städtischen Haushalt zugute.

Starker Verbund auch in Krisenzeiten

Die im Frühjahr coronabedingten Schließungen der TURM ErlebnisCity ( Stadtservice Oranienburg GmbH) und des Schlossparks (Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH) hätten Einnahmenverluste der beiden Gesellschaften zur Folge. Durch die stabile wirtschaftliche Aufstellung des gesellschaftlichen Verbunds konnten diese Defizite umfänglich kompensiert werden. Das ermögliche den Unternehmen nach der Wiedereröffnung ihre volle Handlungsfähigkeit.

Wie schon im Frühjahr gibt die Holding der von aktuellen Schließung betroffenen Stadtservice Oranienburg GmbH und Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH wieder Halt. „Wir haben einen starken Verbund geschaffen. Davon profitieren alle städtischen Gesellschaften, vor allem jetzt in Zeiten der COVID19-Pandemie“, sagt Holding-Geschäftsführer Alireza Assadi. „Unsere größte Priorität gilt der Sicherung aller Arbeitsplätze“, betont Assadi.

Gemeinsam die Zukunft gestalten

Im Ergebnis der intensiven gesellschaftsübergreifenden Zusammenarbeit werde aktuell eine erste gemeinsame Strategie ab dem Jahr 2021 aufgestellt, in deren Fokus die Arbeit für Kunden, Bürger und Mitarbeiter der Gesellschaften stehe. Die positive Entwicklung des Standorts Oranienburgs sei den städtischen Gesellschaften eine Herzensangelegenheit. Eine wichtige Basis stelle dabei der Aufbau einer leistungsfähigen IT- und Technologieplattform dar. Sie ebne den Weg für eine Digitalisierung zum Vorteil der Bürger, Kunden und Mitarbeiter.

Das mit der Gründung der Oranienburg Holding avisierte Ziel, Querschnittsaufgaben im gesamten Konzern zusammenzuführen und zu bündeln, wird seit Anfang 2019 verfolgt. Seitdem konnte fast ein Drittel der ermittelten Potenziale umgesetzt werden. Besondere Erfolge konnten schon in der Zusammenführung von Aufgaben in den Bereichen Finanzen, Einkauf, Personal und IT erreicht werden. „Die schrittweise Integration von Querschnittsaufgaben und die Weiterentwicklung der leistungsfähigen Organisationsstruktur sind wichtige Schritte der Holding. Sie geben den städtischen Gesellschaften mehr Raum für ihre Kernaufgaben“, sagt der Holding-Geschäftsführer. Mit einer vollständigen Umsetzung wird bis Ende 2023 gerechnet.

Von MAZonline