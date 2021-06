Oranienburg: Orgelandacht zur Mittagszeit

Oranienburg

Klassische Musik zur Mittagszeit – das ist in Oranienburg in der kommenden Woche möglich. Am Dienstagvormittag, 22. Juni 2021, um 12.15 Uhr spielt Benjamin Bouffée in der St. Nicolaikirche in Oranienburg von den beiden Buxtehudeschülern Nicolaus Bruhns das Präludium g-moll und von Johann Sebastian Bach das Choralvorspiel „Schmücke dich o liebe Seele“, BWV 654.

Eintritt ist frei

Vom Lübecker Meister erklingt das Präludium in D-Dur. Bouffée interpretiert die drei Persönlichkeiten zugunsten der neuen Orgel für die Kirche St. Nicolai. Der Eintritt zur Orgelandacht ist für alle Besucher frei.

Von MAZonline