Die Oranienburger SPD-Fraktion möchte einen kostenlosen Bustransfer zu Veranstaltungen. Gerade für die Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen würde man so ein attraktives Angebot schaffen. In den Schmachtenhagen, Wensickendorf und Zehlendorf begrüßt man die Idee, sieht aber weiteren Handlungsbedarf.