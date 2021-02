Oranienburg: Personelle Veränderungen in den Ausschüssen

Oranienburg

Am Montag tagten zum ersten Mal in diesem Jahr die Oranienburger Stadtverordneten in der Orangerie. Im Rahmen dieser turnusmäßigen Stadtverordnetenversammlung wurden auch einige Veränderungen in den Fachausschüssen mitgeteilt. So ist Grit Hörig von der CDU-Fraktion als Mitglied des Hauptausschusses abberufen worden, für Hörig wird ab sofort Christian Howe diese Position übernehmen. Grit Hörig wird dagegen zukünftig im Sozialausschuss als Mitglied fungieren und dort die Position von Nicole Walter-Mundt einnehmen, die den Sozialausschuss verlässt. Eine weitere Veränderung im Sozialausschuss ist die Berufung von Gero Gewald, der zukünftig für die SPD als sachkundiger Einwohner fungieren wird und die Nachfolge von Robert Witte antreten wird.

Enrico Geißler. Quelle: Robert Roeske

Auch im Rechnungsprüfungsausschuss hat die SPD-Fraktion die Position des sachkundigen Einwohners verändert. Christiana Holzhauer wird zukünftig anstelle von Meike Burchard im Rechnungsprüfungsausschuss sitzen. Eine Veränderung gibt es auch im Ausschuss für Finanzen und kommunale Unternehmen. Enrico Geißler von der Linkspartei hat sein Amt dort abgegeben und wird durch Jean Willemsen ersetzt. Birgit Kodian wird zukünftig für die Grünen als sachkundige Einwohnerin sitzen und die Nachfolge von Malte Reimer antreten.

Robert Wolf ist neu im Sozialausschuss. Quelle: Robert Roeske

Neues Mitglied im Sozialausschuss ist ab sofort Robert Wolf (Bündnis 90/Die Grünen), der zusätzlich als Stellvertreter in allen weiteren Ausschüssen fungieren wird. Robert Wolf ist als neues Mitglied der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung am Montagabend von Vorsteher Dirk Blettermann vereidigt worden. Wolf ist für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen als Nachfolger für Thomas Hebestreit benannt worden, der aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat aufgeben musste.

Von Knut Hagedorn