Oranienburg: Petition für Speichererhalt mit 1600 Unterschriften beendet

Im Dezember des Vorjahres startete Piratenpolitiker Thomas Ney eine Petition zum Erhalt des Oranienburger Speichers. Knapp 1 600 Unterschriften hat die Petition am Ende erhalten. Neben Vertretern der Politik auf allen Ebenen vom Ortsbeirat bis zum Deutschen Bundestag sei die Petition auch von Menschen aller anderen gesellschaftlichen Bereiche unter den Unterzeichnern. Dies gab der Initiator Thomas Ney am Wochenende bekannt.

In einem Schreiben hat sich Thomas Ney nun an die Geschäftsführer der TAS-Unternehmensgruppe Marcus und Thomas A. Schwarz gewandt. In diesem untermauerte er die Forderung nach einem Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, indem er beispielhaft drei der über 500 Kommentare zitierte, die Benutzer auf der Webseite der Petition hinterlassen hatten. Zudem sprach er eine Einladung in die Kreisstadt aus, um die Petitionslisten persönlich am historischen Ort zu veröffentlichen. Zudem sei man bereit, gemeinsam mit der TAS-Gruppe über Möglichkeiten einer Nachnutzung des Gebäudes zu diskutieren.

