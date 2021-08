Oranienburg

Ein 40-jährige Audi-Fahrer übersah am Freitagnachmittag auf der Hammer Straße in Oranienburg beim Einbiegen in die Walther-Bothe-Straße einen entgegenkommenden 60-jährigen Radfahrer, welcher infolge des Zusammenpralls stürzte und verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme war der Kreuzungsbereich kurzzeitig voll gesperrt.

Von MAZonline