Seit Jahren ist die Verkehrsführung im „Thüringer Viertel“ in Oranienburg ein immer wieder heiß diskutiertes Thema. Die CDU-Fraktion möchte nun die Verkehrsführung in der „Straße Am Kanal“ verändern. Laut einem entsprechenden Antrag soll in der benannten Straße eine Einbahnstraßenregelung wirken. Der Hauptausschuss positionierte sich deutlich.