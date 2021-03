Oranienburg

„Wir begegnen in unserer täglichen Arbeit ständig Frauen, die Superheldinnen sind, sich selbst aber nie so bezeichnen würden. Vor allem den vielen unsichtbaren Heldinnen wollen wir stellvertretend mit dieser Ausstellung eine Plattform geben.“ Gabriela Wolff vom Märkischen Sozialverein erklärt die Beweggründe der seit Donnerstag laufenden Fotoausstellung in den Schaufenstern in der Oranienburger Liebigstraße 4.

„Wir haben uns lange Gedanken gemacht in welcher Form wir uns an der 31. Brandenburger Frauenwoche beteiligen können“, ergänzt Hildburg Pakusch. Daraufhin wurden fünf Frauen angesprochen, die in bildlicher Form aus ihrem täglichen Leben erzählen. „Sie stehen stellvertretend für viele andere Frauen, die sich bedingungslos um andere kümmern und deren Limit oft nicht gesehen wird. Dennoch erfüllen sie damit jeden Tag wichtige soziale Aufgaben“, ergänzt Susanne Eisenberger.

Corona ist für Selbsthilfegruppen ein großes Problem

Im Rahmen der Fotoausstellung wird unter anderem von Mary berichtet, die Mutter eines Kindes mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) ist. Oder von Melanie, die an Depressionen leidet und Gründerin einer Selbsthilfegruppe ist. „Wir erleben täglich verschiedenste Arten von Schicksalen. Aber unsere Superheldinnen stemmen ihren Alltag, trotz aller Hürden. Aber auch sie sind irgendwann müde“, mahnt Gabriela Wolff. Corona ist für alle eine große Herausforderung. „Gerade unsere Selbsthilfegruppen leben vom persönlichen Kontakt, dass ist aktuell nur schwer möglich“, ergänzt Hildburg Pakusch.

Die Fotoausstellung wird auch über dem Ende der Brandenburger Frauenwoche am 22. März weiterlaufen. „Neben der Fotoausstellung haben wir zu jeder Frau auch einen zehnminütigen Podcast erstellt, wo wir mit den Damen sprechen“, berichtet Susanne Eisenberger. Dieser Podcast ist seit dem 8. März auf der Internetseite www.msvev.de abrufbar. „Wir würden uns einfach mehr Präsenz und Aufmerksamkeit wünschen“, so Wolff abschließend.

Von Knut Hagedorn