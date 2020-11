Oranienburg: Polizei stellt sich auf Querdenker-Demos ein

Oranienburg

Die Gruppierung Querdenken (330 – Oberhavel) hat bis zum Ende des Jahres Demonstrationen in Oranienburg angemeldet. Das bestätigte die Polizei am Montag auf MAZ-Nachfrage. Die erste Demo soll bereits am heutigen Montag (16. November) um 18 Uhr stattfinden.

„Die angemeldeten Versammlungen werden durch die Polizei immer wieder neu bewertet“, erklärte Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Da die Veranstaltungen angemeldet sind, sei die Polizei auch für den Schutz dieser zuständig. „Besondere Sicherheitsvorkehrungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht geplant.“

Von MAZonline