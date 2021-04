Oranienburg: Polizei sucht Dieb

Oranienburg

Die Polizei sucht nach einem Taschendieb, der einem 66-jährigen Mann am 21. August 2020 in Sachsenhausen aus dessen Wohnhaus die Geldbörse gestohlen hat. Etwa eine Stunde später hat der Unbekannte mit einer Bankkarte aus dieser Börse in zwei Bankfilialen in der Stadt Bargeld in Höhe von 2000 Euro abgehoben. Von dem bislang unbekannten Mann, der das Geld abgehoben hatte, liegen Bilder der Überwachungskameras vor. Er ist mit einem schwarzen T-Shirt mit auffälligem Aufdruck und blauen Jeanshosen bekleidet. Er trug ein Basecap und in einem Fall auch eine Mund-Nasen-Maske.

Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion OHV (Tel. 03301/8510) oder über die Internetwache der Polizei des Landes Brandenburg (https://polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben)

Von MAZonline