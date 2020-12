Oranienburg: Polizei sucht Trickbetrüger aus der Apotheke mit Phantombild

Oranienburg

Nach einem Trickbetrug in einer Apotheke in der Berliner Straße in Oranienburg wird mit Phantombildern nach den mutmaßlichen Tätern gesucht. Die beiden derzeit unbekannten Personen hatten am 11.02.2020 die Kassiererin in ein Verkaufsgespräch in englischer Sprache verwickelt. Dabei wurde mehrfach Geld hin und her gewechselt. Nach Kassenabschluss stellte sich heraus, dass ein 100-Euro-Schein fehlte.

Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Bei den gesuchten Personen handelt es sich um eine etwa 35 bis 40 Jahre alte, etwa 1,65 Meter große Frau mit dunkelfarbenen Haaren sowie einen etwa 35- bis 45-jährigen Mann mit schwarzen, teils ergrauten Haaren, der etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß ist. Der Mann trug einen dunklen Anzug mit dunkler Krawatte, während die Frau mit einem beigefarbenen Mantel bekleidet war.

Wer kennt diese Personen oder kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter Telefon 03301-8510.

