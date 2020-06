Oranienburg Polizist im Einsatz verletzt

Oranienburg

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Oberhavel wurden am Mittwoch (17. Juni) gegen 3.20 Uhr in die Granseer Straße gerufen, weil dort ein Mercedes mit eingeschaltetem Warnblinklicht stand. Die Beamten kontrollierten den Wagen und stellten einen 21-jährigen Oberhaveler schlafend darin fest. Er war alkoholisiert (1,1 Promille) und gab auch an, gefahren zu sein. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf und veranlassten eine Blutprobenentnahme.

Polizist nicht mehr dienstfähig

Dabei wurde der Mann aggressiv und wollte flüchten. Die Beamten konnten ihn daran hindern. Dabei wurde einer der beiden Beamten verletzt und ist nicht mehr dienstfähig. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. In dem Wagen stellten die Beamten ein Gefäß mit Pflanzenteilen, vermutlich Cannabisblüten, fest und sicher. Wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden weitere Strafverfahren eingeleitet.

