Oranienburg: Popcorn-Maschine ist in der „Bibliothek der Dinge“ der Ausleihrenner

Ob Fenstersauger, Popcorn-Maschine, Beamer, Laminiergerät, Nähmaschine, 3D-Drucker oder Akku-Bohrschrauber: Manche Dinge braucht man so selten, dass sich eine Anschaffung gar nicht lohnt. In der Oranienburger Stadtbibliothek kann man solche Dinge aber seit dem 1. Januar 2022 in der „Bibliothek der Dinge“ ausleihen. Vor allem auf politischem Parkett sorgte die Satzungsänderung im Vorjahr für reichlich Gesprächsstoff. Bibliotheksleiter Daniel Fehlauer erläuterte am Dienstagabend einigen Sozialausschussmitgliedern die ersten Eindrücke der neuen Errungenschaften.

„Das neue Angebot läuft gut an, wir hatten bisher 30 Ausleihen. Der Renner ist bislang die Popcorn-Maschine“, berichtete Fehlauer im Rahmen einer kleinen Präsentation. Einige Vertreter des Oranienburger Sozialausschusses, darunter auch die Vorsitzende Gabriele Schiebe und Bürgermeister Alexander Laesicke, lauschten interessiert dem Vortrag von Fehlauer.

16 unterschiedliche Objekte werden momentan in der „Bibliothek der Dinge“ angeboten, die sich gleich im Eingangsbereich der Stadtbibliothek befindet. Für eine Ausleihgebühr von fünf Euro für vier Wochen ist die Leihgebühr erschwinglich. Zusätzlich bietet die Stadtbibliothek seit Jahresanfang noch mit Freegal Music einen Streamingdienst an, bei dem es möglich ist Musik und Filme zu streamen und sogar drei Titel pro Monat zu downloaden. Alles in der Jahresgebühr inbegriffen. Sehr stolz ist Daniel Fehlauer zudem auf die Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen). Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen bietet blinden, seh- und lesebehinderten Menschen eine vielfältige Auswahl an Literatur zum Ausleihen und Kaufen an. „Wir hatten erst kürzlich einen Vater hier, der total gerührt und glücklich war das wir dieses doch noch sehr seltene Angebot anbieten und somit seiner sehbehinderten Tochter die Literatur näherbringen können.“ Generell sieht Daniel Fehlauer die neuen Errungenschaften als gut angenommen an und sind laut dem Bibliotheksleiter weitere Puzzleteile, sein Haus attraktiver zu gestalten.

Ebenfalls zum Repertoire der Bibliothek gehören auch sogenannte Bee-Bots, kleine Mini-Roboter, mit denen schon Kitakinder erste Erfahren im Programmieren sammeln können. „Auch hier versuchen wir mit der Zeit zu gehen und versuchen auch die Programmiersprache den Jugendlichen näherzubringen. Aber wir bieten auch andersherum einmal im Monat einen Nähkurs an, der sich großer Beliebtheit erfreut“, so Fehlauer. Generell kann die Stadtbibliothek auf ein zufriedenstellendes Jahr 2021 zurückblicken, trotz fast sechsmonatiger, coronabedingter Schließzeit. „Wir hatten 2021 insgesamt 77 702 Besucher, davon 22 535 in präsenter Form und der Rest digital. Vor Corona hatten wir etwas mehr als 100 000 Besucher. Zudem hatten wir im Vorjahr insgesamt 159 304 Ausleihen. „Die digitale Ausleihe ist durch Corona ohne Frage mehr geworden, aber dennoch ist die Nachfrage vor Ort Bücher oder Medien auszuleihen ungebrochen und das wird auch so bleiben“, so Fehlauer.

Beachtlich ist auch die Zahl der Veranstaltungen, die noch im Vorjahr stattgefunden haben – nämlich 92. Im Fokus dabei vor allem Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche, derer 71. Insgesamt bleibt die Stadtbibliothek ein Ort der Bildung, aber auch der Begegnung und des Kennenlernens.

