Oranienburg

Am Donnerstag (15. April) führt der Betriebsrat für die Filial-Mitarbeiter der Postbank in Teilen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommern eine Betriebsversammlung durch. Deshalb ändert sich an diesem Tag auch die Öffnungszeit der Oranienburger Postbank-Filiale in der Bernauer Straße 53 auf 9 bis 13 Uhr.

Die Postbank informiert mit Aushängen frühzeitig über Schließungen, Ersatzfilialen, veränderte Öffnungszeiten und den Zugang zu den Postfachanlagen.

