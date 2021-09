Oranienburg: Private Zulassungsdienste sind verärgert über mehrtägige Bearbeitungszeiten

Oranienburg

Der Ton wird rauer zwischen den privaten Zulassungsdiensten und dem Landkreis Oberhavel. Mehrere Dienstleister haben sich bei der MAZ gemeldet und ihrem Ärger Luft gemacht. Kernthema der Kritik war bei allen die aus ihrer Sicht viel zu lange Bearbeitungszeit. „Es ist fast normal geworden, dass die Bearbeitung eine Woche dauert. Das versteht der normale Bürger nicht mehr und lässt seinen Frust und seinen Ärger an uns aus“, berichtet eine private Zulassungsdienstleisterin, die nicht namentlich genannt werden will.

Lange Bearbeitungszeit als Ärgernis

Das Klima zwischen den privaten Zulassungsdiensten und der Zulassungsstelle des Landkreises in Oranienburg scheint angespannt zu sein, was die Tatsache verdeutlicht, dass keiner der Dienstleister seinen Namen öffentlich machen will, aus Sorge vor möglichen Konsequenzen. „Wir verdienen unser Geld damit und wenn die Bearbeitung so lange dauert, wird natürlich auch unser Ruf ruiniert. Warum sollen die Bürger dann unsere Dienste noch in Anspruch nehmen? Im Normfall dauert eine Zulassung einen Tag, manchmal auch zwei. Aber doch nicht fünf oder sechs Tage, das ist nicht hinnehmbar“, heißt es von den privaten Dienstleistern.

Landkreis stellt sich der Kritik

Beim Landkreis Oberhavel geht man mit der Kritik offensiv um und reagiert auf MAZ-Anfrage wie folgt: „Derzeit gibt es einen Bearbeitungsverzug von rund drei bis vier Werktagen, der den Zulassungsdiensten hinlänglich bekannt ist. Grund ist zum einen der krankheitsbedingte Personalausfall, zum anderen häufige technische Wartungsarbeiten, die eine Bearbeitung der Fachverfahren im gewohnten Maß nicht vollumfänglich ermöglichen“, teilt Pressesprecherin Constanze Gatzke mit und ergänzt: „So wurde unter anderem zuletzt Anfang September vom Brandenburgischen IT-Dienstleister zur Absicherung der Netze während der Bundestagswahl im Rahmen eines Großtests der Ausfall des Landesverwaltungsnetzwerks im gesamten Land Brandenburg simuliert, das führte zu Verzögerungen.“

Private Zulassungsdienste fordern Lösungsvorschläge

Seitens der privaten Zulassungsdienste kann man dies nur zum Teil akzeptieren. „Wenn es so ist, dass Mitarbeiter fehlen, muss man das so erstmal hinnehmen. Aber dann muss es dafür auch Lösungsvorschläge geben, dies darf nicht einfach so weiterlaufen. Wir machen den vor Ort sitzenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch keinen Vorwurf, die versuchen ihr Bestmögliches, aber dann muss die zuständige Leitung die Problemfelder angehen“, so die Meinung der privaten Zulassungsdienstleister. Klärungsgespräche gab es laut beiden Seiten einige in den vergangenen Wochen und Monaten, scheinbar haben diese aber nicht dafür gesorgt, dass sich die Gemütslage beruhigt.

Von Knut Hagedorn