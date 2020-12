Oranienburg

Die Hoffnung des Oranienburger Schöffengerichts, dass es noch im alten Jahr zwei Fortsetzungsverfahren zu Ende bringen könnte, erfüllte sich am Montag nicht. Es ging zum einen um einen gesprengten Fahrkartenautomaten auf dem S-Bahnhof Bergfelde in der Nacht des 2. Februars 2016. Michael L. (49), der zurzeit in Haft ist und sein Berliner Komplize (47) schweigen bisher zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Indizien führten jedoch zu den beiden polizeibekannten vermutlichen Tätern.

DNA- Spuren auf einem Kanister aus dem mit großer Wahrscheinlichkeit für die Tat benutzten Mercedes Vito, führten zu den beiden. Auch ein Zeuge, der sich nach einer Fernsehsendung „Täter, Opfer, Polizei“ gemeldet hatte und einen der Täter erkannt haben will, belastet die Angeklagten erheblich. Weitere Zeugen sollten nun gestern gehört werden und dem Gericht eine Urteilsfindung erleichtern.

Corona verzögert die Verhandlungen

Einer davon, der Bruder eines Angeklagten, ist nach Auskunft des Vorsitzenden Richters nach Österreich verzogen und war in so kurzem Abstand zum letzten Verhandlungstag nicht auffindbar. Auf diesen Zeugen wollen aber alle Verfahrensbeteiligten nicht verzichten.

Normalerweise muss der Prozess laut Strafprozessordnung spätestens in drei Wochen fortgesetzt werden. „Dass wir den Zeugen in dieser Zeit herbekommen, wage ich zu bezweifeln“, zeigte sich der Vorsitzende pessimistisch. Es gibt wegen der Corona –Pandemie eine Sonderregelung, die besagt, dass laufende Verfahren ausnahmsweise bis zu zwei Monaten Fortsetzungsunterbrechung haben dürfen, wandte die Staatsanwältin ein. Daran hatte der Richter nicht gedacht und versprach danach, die fehlenden Zeugen dann bis zum 12. Februar 2021 in den Gerichtssaal bringen zulassen. Es ist jedoch abzusehen, dass zu diesem Fortsetzungstermin auch dann noch nicht der Prozess zu Ende gehen wird. Wir werden weiter berichten.

Der Schrecken vieler Läden

Einem zweiten Fall mit zwei anderen Schöffen, der ebenfalls am gleichen Tag noch zu Ende geführt werden sollte, erging es ähnlich wie dem Automatenknackerprozess vorher Dabei ging es um den Angeklagten Patrick H., der sich wegen Raubes, Diebstahls, Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss. Der 31-Jährige war zwischen 2019 und 2020 der Schrecken vieler Hennigsdorfer Läden zwischen dem Havel und Postplatz.

Seine Verteidigerin ließ sich Corona bedingt entschuldigen. So wird dieser Prozess auch mit ins neue Jahr gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hier jedoch größer, dass es schon im Januar zu einem Urteil kommen wird.

Von Helmut Schneider