Oranienburg: Purer Saunagenuss im Turm wieder möglich

Freudestrahlend steht Timo Krensel inmitten der Sauna, mit einem großen Handtuch wedelt er immer wieder die Luftströme durcheinander. Aufgüsse – das Zauberwort für alle Saunagänger. „Für Stammgäste einer Sauna sind Aufgüsse ein Muss. Ohne ist es einfach nicht das Gleiche und es fehlt ein wichtiger Aspekt“, berichtet der 51-jährige Saunameister der Oranienburger Turm-Erlebniscity.

Seit Sonnabend, 3. Juli, ist der pure Saungenuss in der Freizeiteinrichtung wieder möglich – alle Saunen sind uneingeschränkt nutzbar. „Der Charakter der Saunalandschaft kehrt wieder zurück. Alle haben dies vermisst – ob nun unsere Gäste oder auch unsere Mitarbeiter“, berichtet Turm-Pressesprecherin Vivien Sannemann. Wegen der Eindämmungsverordnungen seitens der Landesregierung waren Aufgüsse bislang nicht erlaubt – bis zum Sonnabend. „Unsere Stammgäste haben es vermisst und freuen sich natürlich nun umso mehr, wieder ein komplettes Saunaerlebnis in Anspruch nehmen zu können“, berichtet Saunameister Timo Krensel.

Insgesamt sieben Saunen und drei Warmluftbäder bietet die Oranienburger Turm-Erlebniscity an. Neben der Turm-Sauna und der Panorama-Sauna – die einen herrlichen Blick über das Saunagelände ermöglicht – können sich Saunafreunde auch in der Banja, der finnischen Sauna, der Erdsauna, der Kristallsauna und der Salzsauna vergnügen. Außerdem bietet die Erlebniscity noch ein Sanarium und ein Dampfbad an. Das Caldarium bleibt bis auf Weiteres noch geschlossen.

Trotz der Wiedererlaubnis in den Saunen gelten weiterhin einige Abstands- und Hygieneregeln. „Wir haben in den jeweiligen Saunen auch eine maximale Anzahl an Personen, die gleichzeitig die Sauna besuchen dürfen. Dies ist auch überall gut sichtbar gekennzeichnet“, berichtet Vivien Sannemann. Die Auslastung der Saunalandschaft ist bereits wieder sehr gut, wie Krensel berichtet: „Vor Corona durften 220 Personen gleichzeitig den Saunabereich nutzen. Nun sind es derer 113. Wir hatten aber in der Vorwoche und auch am Wochenende schon wieder eine sehr gute Auslastung und sind an den Maximalwert herangekommen.“ Fünf Mitarbeiter kümmern sich explizit im Saunabereich um die Gäste. „Wir sind alle wieder glücklich, dass nun wieder richtig Leben in unsere Saunalandschaft einkehrt. Gerade unsere Aufgüsse versprechen hohe Qualität und sind auch außerhalb der Stadtgrenzen beliebt“, berichtet Timo Krensel. Für ihn selbst sind Aufenthalte in der Sauna kein Problem, trotz hoher Temperaturen. „Es ist mein Job und meine Leidenschaft. Allerdings gibt es auch mal Tage, wo man sch nicht so fühlt – aber das ist normal.“

