Oranienburg: Quartierskonzept für die weiße Stadt erstmals vorgestellt

Am Donnerstagabend wurden die Ergebnisse des Integrierten energetischen Quartierskonzeptes (IEQK) für den Bereich weiße Stadt/Walter-Bothe-Straße erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Aufgrund der Bestimmungen rund um die Coronapandemie fand die Veranstaltung als Online-Konferenz statt. Teilnehmende waren neben der B.A.U.M. Consult GmbH auch die Klima und Energieeffizienz Agentur (KEEA) sowie Vertreter der Stadtverwaltung, Lokalpolitiker und Anwohnende.

Der Abend begann mit einer kurzen Einführung in das Projekt durch Christian Kielczynski, Leiter des Stadtplanungsamtes. Es sei eine Gesamtmaßnahme, um Quartiere umzubauen und zu verbessern, erklärte er. „Ein wesentliches Ziel ist die klimafreundliche Entwicklung der Stadt“, Christian Kielczynski. Es sei ein Pilotprojekt. „Wenn es gut läuft, wird man sich in ähnlicher Weise wohl auch mit anderen Stadtteilen beschäftigen.“

Der Energieverbrauch und die damit einhergehende CO-2-Emission wurde detailliert gegenübergestellt. Quelle: Screenshot

Nach einer umfassenden Datenerhebung vorhandener Strukturen in der weißen Stadt/ Walter-Bothe-Straße habe sich gezeigt, dass die größte Einsparmöglichkeit beim CO-2-Ausstoss in den Gebäuden liegen, sowohl beim Energiebedarf als auch beim Bau. Die Stadt Oranienburg hat für das Quartierskonzept Fördermittel beantragt. Nun wurde ein erster Bericht erstellt. „Es ist ein Leitbild“, erklärte Luisa Rau von der B.A.U.M. Consult GmbH. „Wo möchte die Gemeinde künftig hin, wo liegen die Ziele auf lange Sicht?“ zusätzlich habe man erste konkrete Maßnahmen entwickelt, die in den kommenden drei Jahren umgesetzt werden sollen. Ein „Sanierungsmanager“ der Stadt soll die Umsetzung beaufsichtigen.

Maßnahmenkatalog wird vorgestellt

Die Auswertung der vorangegangenen Recherche ergab, dass im Jahr 2020 fast 34.000 Megawattsunden im Bereich der Wärmerzeugung verbraucht wurden. Dazu kommen 6897 Megawattstunden für Strom. Das, so zeigt es eine Präsentation, führt zu einem Ausstoß von 11.241 Tonnen CO2 innerhalb eines Jahres. Ziel sei es, so erläuterte es Christof Wyrwol von der KEEA, den Verbrauch und die damit verbundene CO2-Emission mit geeigneten Maßnahmen um bis zu 49 Prozent zu senken.

Die erarbeiteten Maßnahmen wurden anschließend vorgestellt. So könnten etwa durch Grauwasserrecycling, Eigenstrom- und Solarthermienutzung, Begrünung von Fassaden, Schaffung von Wildblumenwiesen, lokale Energieerzeugung und Speicherung aber auch durch Energiesparmodelle an Schulen und Energieerzeugung und auf grünen Dächern Einsparungsmaßnahmen stattfinden. Veranschaulicht wurde dies den Anwesenden auf einem Beispielbild.

Anhand eines Beispielbildes wurden mögliche Maßnahmen erläutert. Quelle: Screenshot

Auch das Thema Mobilität wurde genau unter die Lupe genommen. Die Auswertung einer Umfrage unter Anwohnern ergab, dass 43 Prozent der befragten täglich oder fast jeden Tag ihr eigenes Auto nutzen. 46 Prozent nutzen an mindestens einem Tag in der Woche oder mehr das Rad. Sharingangebote indes werden von 87 Prozent der Befragten nie oder fast nie in Anspruch genommen. Auch im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs sehen die Oranienburger offenbar noch Verbesserungsbedarf: Nur drei Prozent nutzen den ÖPNV mehrmals am Tag, 12 Prozent täglich oder fast jeden Tag, elf Prozent an ein bis drei tagen im Monat. 27 Prozent nutzen den ÖPNV nie oder fast nie.

In Sachen Mobilität zeigte die Umfrage deutlichen Verbesserungsbedarf an. Quelle: Screenshot

So wurden durch das Team etwa Bushaltestellen betrachtet. „Diese sind zum Teil verbesserungswürdig“, kommentierte Anna Kroschel von der B.A.U.M. Consult GmbH das Ergebnis. So fehlten bei einigen etwa das Blindenleitsystem. „Die Bushaltestellenhäuschen können zudem begrünt werden.“ Auch eine Takterhöhung der Busse oder die Einführung einer Stadtbuslinie kamen ins Gespräch. Zusätzlich sollen Angebote im Bereich E-Carsharing und Lastenradsharing erstellen, um den Umstieg vom eigenen Pkw auf klimafreundlichere Varianten zu erleichtern.

Konzept soll noch in diesem Jahr der SVV vorgelegt werden

Aufgrund des recht überschaubaren Kreises der Anwesenden hielt sich auch die anschließende Diskussion über das vorgestellte Konzept in Grenzen. „Wir hatten gehofft, dass ein paar mehr Anwohner dabei sind“, bedauerte Anna Kroschel. „Vielleicht hat das Format ein bisschen abgeschreckt.“ Von Christian Kielczynski gab es abschließend einen kleinen Blick in die Zukunft: „Das Konzept soll noch in diesem Jahr der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden. Die Stadtverordneten, aber auch die Öffentlichkeit sollen dann auch über den Fortgang des Konzeptes unterrichtet werden.“

Von Stefanie Fechner