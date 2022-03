Oranienburg: Radfahrer flüchtet nach Unfall mit siebenjährigem Kind

Oranienburg

Ein siebenjähriges Kind wollte am Sonntagabend (20. März) gegen 19.05 Uhr in Begleitung seiner Mutter die Kreuzung an der André-Pican-Straße/Ecke Bernauer Straße in Richtung Straße der Einheit überqueren. „Der Siebenjährige wurde dabei von einem bislang unbekannten Radfahrer überholt. Dieser streifte das Kind, woraufhin das Kind stürzte“, berichtete Polizeisprecherin Christin Knospe.

Unfall in Oranienburg: Radfahrer fährt einfach weiter

Der kleine Berliner erlitt einen Schock und leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und fuhr einfach weiter.

Von MAZonline