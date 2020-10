Oranienburg: Randalierer in der Bernauer Straße unterwegs

Einen schlechten Tag hatte offenbar ein 28-jähriger Mann in der Nacht zu Freitag hinter sich, der in der Bernauer Straße randalierte. Polizisten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam.

Oberhaveler Polizeibeamte nahmen in der Nacht zu Freitag einen 28-Jährigen in Gewahrsam, der zuvor in der Bernauer Straße in Oranienburg randaliert hatte. (Symbolbild) Quelle: dpa