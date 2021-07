Oranienburg

Seit etwas mehr als einer Woche hält der Fall der getöteten 26-Jährigen aus Oranienburg die Menschen nicht nur in der Kreisstadt, sondern auch weit darüber hinaus in Atem. Am Dienstag vermeldete die Polizei offiziell, dass die Ermittlungen zu einem Tatverdächtigen geführt hätten. Es gebe einen Anfangsverdacht. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung der Polizei habe es eine Festnahme jedoch, so die Polizei am Dienstagnachmittag, bislang nicht gegeben. Torsten Sauermann, leitender Staatsanwalt in diesem Fall, erklärte: „Wir ermitteln weiter in alle Richtungen.“

Ex-Freund war polizeibekannt

Am Abend dann wurde bekannt, dass in der Region ein Mann festgenommen worden sei. Am Mittwochmorgen bestätigte die Staatsanwaltschaft Neuruppin der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich dabei um den 29 Jahre alten Ex-Freund der Getöteten handelt, der in Oranienburg lebt. Der 29-Jährige sei am Mittwoch einem Richter vorgeführt worden, der Haftbefehl erlassen habe, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Der Mann sei anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Inwiefern sich der Mann bereits zu den Vorwürfen geäußert habe, wollte die Staatsanwaltschaft nicht bekannt geben. Er habe aber bislang kein Geständnis abgelegt.

Der 29-Jährige ist polizeibekannt. Vor vielen Jahren ist er nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen eines anderen Delikts Tatverdächtiger gewesen, das „kein Gewaltdelikt“ sei. Das Verfahren gegen ihn sei jedoch eingestellt worden.

Die Ermittlungen der Polizei in Oberhavel laufen nach dem Fund der gewaltsam ums Leben gekommenen 26-Jährigen auf Hochtouren. Quelle: Robert Roeske

Polizei sucht am Dienstag erneut rund am Fundort der Getöteten nach Spuren

Seit dem Fund der getöteten Frau im nahe Friedrichsthal gelegenen sogenannten ehemaligen Nazi-Bunker „Karo Ass“ am Montagabend (19. Juli) laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf Hochtouren. Eine Obduktion der jungen Frau hatte ergeben, dass diese gewaltsam ums Leben gekommen war. Erst im Laufe des Dienstags (27. Juli) waren nahe des Tatortes Polizeitaucher im Einsatz gewesen, um nach weiteren Spuren in den anliegenden Gewässern zu suchen. Weitere Beamte suchten zudem den Bereich rund um den Tatort erneut nach Spuren ab.

Von Nadine Bieneck, RND