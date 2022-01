Oranienburg: Rückkehr des IHK-Regionalcenters ins Amtshauptmannshaus verzögert sich

Oranienburg

Seit nunmehr einem Jahr befindet sich das Regionalcenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) in den Räumlichkeiten der Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (Tko) in der Rungestraße 37. Der eigentliche Stammsitz im ehemaligen Amtshauptmannshaus in der Berliner Straße wird saniert. Die obere Etage des Gebäudes war nicht mehr nutzbar, das Gebälk hatte gearbeitet. Die Stadtverwaltung gab nun Auskunft über den Sanierungsstand.

1 Million Euro investiert die Stadt in die Sanierung

„Die Sanierungsarbeiten gestalten sich deutlich aufwendiger als zunächst angenommen. Vor allem im Bereich der Decke gab es dringenden Handlungsbedarf. Die Decklast muss sichergestellt werden. Demnach konnte die eigentlich angedachte Bauzeit von einem Jahr nicht eingehalten werden“, berichtet Baudezernent Frank Oltersdorf. Knapp eine Million Euro werden in die Sanierungsarbeiten in das 300 Jahre alte Gebäude investiert laut Stadtverwaltung. „Wir hoffen nun auf eine Beendigung der sehr aufwendigen Sanierungsmaßnahmen zum Ende des laufenden Jahres“, ergänzt Frank Oltersdorf. Bis das Amtshauptmannshaus wieder freigegeben ist, wird das Regionalcenter der Industrie- und Handelskammer weiterhin in der Rungestraße 37 verbleiben.

Von Knut Hagedorn