Oranienburg: Runge-Schülerinnen deutschlandweit die Nummer eins

Oranienburg

„Als Schulleiter machen mich diese Leistungen und Erfolge Stolz. Das ist bei weitem kein Selbstläufer und Ausdruck toller Lernarbeit.“ Henry Krüger, Direktor des Oranienburger F. F. Runge Gymnasiums, war die Begeisterung und Freude deutlich anzumerken, als vier Schülerinnen seiner Schule für herausragende Englischleistungen am Montagnachmittag geehrt wurden. Sie hatten beim deutschlandweiten Sprachwettbewerb „Go 4 Goal“ triumphiert.

Johanna Otto (l.) – Siegerin in der Mittelstufe. Quelle: Knut Hagedorn

„Go4Goal“ ist der Englisch-Sprachwettbewerb für Schulen mit Sekundarstufe I und/oder II sowie Berufsschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei führen ganze Klassen oder Kurse einen sogenannten Toefl-Test durch und treten gegen Klassen desselben Jahrgangs an. Das Oranienburger Runge-Gymnasium nahm zum dritten Mal teil und durfte sich zum zweiten Mal über den Sieg erfreuen. Über 4600 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich in diesem Jahr am Sprachwettbewerb. „Das erbrachte Niveau ist einfach nur Wahnsinn, wir sind sehr stolz auf die erbrachten Ergebnisse“, zeigt sich auch Englischlehrerin Gabriele Rohde begeistert.

Siegerinnen in der Oberstufe: Anna Maron (l.), Josefine Stiehl und Philine Wernicke (r.). Quelle: Knut Hagedorn

In der Mittelstufe sicherte sich die 14-jährige Johanna Otto den Gesamtsieg. Die Oranienburgerin setzte sich gegen 380 Konkurrenten durch. In der Oberstufe waren es gar 600 Teilnehmer und auch hier waren die Englischkenntnisse aus dem Runge-Gymnasium nicht zu toppen. Philine Wernicke (15), Anna Maron (15) und Josefine Stiehl (16) sicherten sich den Sieg. Schulleiter Henry Krüger zeigte sich bei der kleinen Siegerehrung auch äußerst dankbar gegenüber den Lehrkräften. „Das ist sensationell, welches Lernniveau hier dargeboten wird.“ Neben einer Siegerurkunde erhielten die Gewinnerinnen auch noch einen Gutschein für den Freizeitpark „Tropical Islands“.

Anna Maron wurde für ein USA-Stipendium ausgewählt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler agiert als Pate. Quelle: Knut Hagedorn

Unter den Gästen weilte am Montagnachmittag auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler. Er freute sich vor allem mit Anna Maron, die über ein Parlamentarisches Partnerschaftsprogramm ein einjähriges USA-Stipendium erhielt. Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ist ein einjähriges Jugendaustauschprogramm, das 1983 durch den Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika und den Deutschen Bundestag ins Leben gerufen wurde. Das PPP hat über den kulturellen Austausch eine Vertiefung der Freundschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland zum Ziel.

Stipendium soll im September beginnen

„Anna Maron wird nicht nur eine Botschafterin Oranienburgs sein, sondern auch von Deutschland und wird sind guter Dinge, dass sie auch dies wunderbar repräsentieren wird“, so Uwe Feiler. Der Bundestagsabgeordnete wird für die Hohen Neuendorferin als Pate fungieren und mit Rat und Tat jederzeit zur Seite stehen. „Im September soll das Stipendium beginnen, wir hoffen sehr, dass es auch coronabedingt dennoch vonstatten gehen kann“, so Feiler abschließend.

Von Knut Hagedorn