Oranienburg: Sachsenhausener Angler laden Kinder zum Schnupperkurs ein

Sachsenhausen

Der Angelverein „Ukelei 1913“ aus Sachsenhausen hat zum ersten Mal zum Schnupperangeln über die Social-Media-Kanäle des Vereins eingeladen, dieser Einladung sind über 30 Kinder und Jugendliche bei strahlendem Sonnenschein gefolgt.

Geangelt wurde am Oranienburger Kanal Höhe Bootshafen Sachsenhausen. André Stöwe und Piere Viola zeigten den Teilnehmern wie man eine Angelmontage fertigt und wie man Futter anmischt, danach folgte noch ein kleine Unterweisung und dann ging es auch schon los. Jeder Teilnehmer erhielt eine Stippe welche Fishermans Partner aus Oberkrämer speziell für diese Aktion gespendet hat.

Fünf Kinder treten Angelverein bei

Die ersten Auswürfe wurden geübt und die Kinder waren sehr schnell versiert darin, sie fingen nach kurzer Zeit die ersten Fische. Barsche, Plötzen, Rotfedern, Ukelei, Karpfen und sogar einen Krebs hatten die Kleinen an der Angel.

Um 17 Uhr war dann Schluss aber einige wollten gar nicht aufhören und konnten 30 Minuten weiter angeln. Noch am selben Tag traten fünf Kinder dem Angelverein bei.

Mit dieser Aktion will der Verein die Kinder und Jugendlichen für die Natur und fürs Angeln begeistern. Erstaunlich sei auch gewesen, wie konzentriert und ruhig die Kinder waren, schreibt der Verein. Ein schöner Ausgleich zum stressigen Alltag.

Angler suchen neues Vereinsheim

Der Verein möchte dieses Schnupperangeln jetzt in jedem Jahr durchführen. Momentan zählt er mehr als 200 Mitglieder, davon 49 Kinder und Jugendliche. Was die Sacvhsenhausener Angler auch noch händeringend Suchen ist ein Vereinsheim. Sie haben sich sonst immer im Restaurant ,,Unter den 3 Linden“ in Sachsenhausen getroffen, dieses Restaurant musste aber schließen und jetzt suchen die Vereinsmitglieder nach einer neuen Bleibe.

Momentan treffen sich die Angler im Weidengarten und im Vereinsheim des Tus Sachsenhausen.

Von MAZonline