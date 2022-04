Oranienburg: Schülerinnen und Schüler des Runge-Gymnasiums bleiben in Englisch eine Klasse für sich

Oranienburg

„Ich bin wahnsinnig glücklich und zugleich stolz darüber, dass wir heute erneut frohe Kunde übermitteln können.“ Mit einem breiten Lächeln im Gesicht steht Englischlehrerin Gabriele Rohde auf dem Podium und das völlig zu Recht. Zum dritten Mal in Folge hat die Mittelstufe des Oranienburger Friedlieb-Ferdinand-Runge-Gymnasiums den internationalen Schülerwettbewerb „Go4Goal!“ gewonnen.

Über 5200 Schülerinnen und Schüler aus drei Länder nehmen teil

Go4Goal! ist ein Englisch-Sprachwettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 2014 wird dieser Sprachwettkampf durchgeführt. „Diesmal beteiligten sich über 5200 Schülerinnen und Schüler aus 200 Schulen“, berichtet am Montagvormittag Katrin Lehmann, Projektleiterin von „Go4Goal!“. Und wie in den vorangegangenen zwei Jahren durften die Schülerinnen und Schüler aus Oranienburg am Ende jubeln. „Wir sind mächtig stolz auf dieses Ergebnis, das absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Hut ab vor diesen Leistungen“, zeigt sich auch Schulleiter Henry Krüger bei der Auszeichnungsveranstaltung glücklich.

Neele Valland (l.) und Josefine Stiehl aus der 11. Klasse. Quelle: Knut Hagedorn

Bei „Go4Goal!“ absolvieren Gruppen von mindestens zehn Schülerinnen und Schülern einen TOEFL- oder TOEIC-Test und treten gegen Klassen desselben Jahrgangs an. „Es werden zahlreiche Fragen in diesem Test gestellt, die Bearbeitung dauert um die zwei Stunden“, erklärt Katrin Lehmann. Wie in den Vorjahren erzielte das Runge-Gymnasium aus Oranienburg dabei die besten Werte im Bereich der Mittelstufe. In der Klassenstufe 9 und 10 erreichten gleich 15 Schülerinnen und Schüler die Höchstpunktzahl von 900, davon drei Schülerinnen aus der neunten Klasse und insgesamt zwölf Schülerinnen und Schüler aus der 10. Klasse. Zudem lieferten mit Josefine Stiehl und Neele Valland zwei Schülerinnen aus der elften Klasse Top-Werte beim Test ab.

Zertifikate, Sachpreise und ein Trip nach Babelsberg

„Das Runge-Gymnasium ist schon seit Jahren dafür bekannt, sehr viel im englischsprachigen Bereich zu leisten, sei es im Rahmen solcher Wettbewerbe oder bei durchgeführten Schüleraustauschprojekten. Von daher überrascht der erneute Sieg nicht“, zeigt sich auch Projektleiterin Katrin Lehmann von „Go4Goal!“ beeindruckt. Schulleiter Henry Krüger bedankte sich in seiner Rede nicht nur bei den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern für die dargebotene Leistung, sondern auch beim gesamten Lehrerkollegium. Als Dankeschön erhielten die siegreichen Schülerinnen und Schüler kleine Sachpreise, zudem ein Zertifikat, das für die Bewerbungen ein wichtiger Baustein sein kann, gerade wenn man Fremdsprachen im Blickfeld hat. Zudem dürfen sich die Klassen über einen Ausflug in die Filmstudios nach Babelsberg freuen und über einen Kurztrip nach Berlin mit einer Übernachtung und einem Frühstück inklusive.

Linda Keleh (l.), Annabell Vanselow und Elisabeth Wolf (r.) aus der Klasse 9. Quelle: Knut Hagedorn

Zu den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern gehören aus der Klasse 9 Linda Keleh, Annabell Vanselow und Elisabeth Wolf. Zur erfolgreichen Riege aus der Klasse 10 gehören Annalena Alshuth, Maja Bornschein, Mia Eichler, Leonie Haberstroh, Benedikt Luettmann, Paula Martinke, Taio Meinecke, Felicitas und Johanna Otto, Sebastian Riesel, Laura Schoppe und Karlina von Rosenberg. Josefine Stiehl und Neele Valland aus der 11. Klasse sorgten mit Top-Ergebnissen für eine perfekte Abrundung des Ergebnisses. „Wir wollen uns aber auf diesen tollen Ergebnissen für die Zukunft nicht ausruhen und hoffen demnach, auch im kommenden Jahr hier wieder stehen zu können, um erfolgreiche Schülerinnen und Schüler im Idealfall auszeichnen zu können“, so Schulleiter Henry Krüger.

Von Knut Hagedorn