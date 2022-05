Oranienburg: „Schule der Löwen“ erklimmt neues Qualitätslevel

Oranienburg

Manchmal können die Dinge so einfach sein: Was machen mit nicht mehr gewolltem Obst? Oder was kann man machen wenn man einen Anhänger für sein Moped benötigt oder schlichtweg keinen Platz hat auf seinem Tisch beim Shisharauchen? Diese drei Fragen wurden am Freitagabend eindrucksvoll mit eigenen Ideen beantwortet und waren nur drei von sechs innovativen und spannenden Vorschlägen bei der dritten Auflage der „Schule der Löwen“, einer von den Wirtschaftsjunioren Oberhavel veranstalteten Plattform für Jugendliche, die sich dort der heimischen Wirtschaft präsentieren können.

Landrat Alexander Tönnies zählte zu den Gästen bei der „Schule der Löwen“. Quelle: Robert Roeske

„Es ist schon echt eine neue Qualitätsstufe, die wir hier erreicht haben. Während es in den Vorjahren meistens Ideen waren, die noch nicht ausgearbeitet waren, haben wir in diesem Jahr sogar Ideen präsentiert bekommen, die schon umgesetzt wurden. Einfach nur stark“, zeigte sich nicht nur Jens Stein, Inhaber der Firma Dabag aus Germendorf und einer von sechs Juroren-Löwen begeistert von den Präsentationen der Jugendlichen. Nach einem Jahr coronabedingter Pause veranstalten die Wirtschaftsjunioren Oberhavel in diesem Jahr die dritte Ausgabe vom Format „Schule der Löwen“, wieder im Oranienburger Oranienwerk vor Livepublikum. Neben Jens Stein saßen noch Angelina Winzler, Stefan Junge, Erik Brandenburg und Enrico Kitschun als Löwen auf der Bühne und bewerteten die vorgestellten Ideen.

Schule der Löwen 2022: Sechs Ideen wurden präsentiert

Unter den zahlreichen Gästen war auch der frischernannte Landrat Oberhavels – Alexander Tönnies. „Die Jugendlichen sind der Nährboden unserer wirtschaftlichen Zukunft. Daher sind solche Veranstaltungen absolut wichtig und auch sehr interessant und spannend“, so Tönnies. Insgesamt sechs Ideen wurden eingereicht und am Freitagabend der Jury und den anwesenden Gästen präsentiert. Dabei erstreckte sich die dargebotene Palette an Vorschlägen über das erstellen von nützlichen Apps hin zu dem Bau eines Shisha-Tisches und die Herstellung aus eigener Produktion von Säften bis hin zu einem selbsterbauten mobilen Anhänger für Mopeds.

Straßenmusiker Sebastian Voigt. Quelle: Robert Roeske

Den Anfang machte Straßenmusiker Sebastian Voigt, der für eine App warb, in der man Orte und Möglichkeiten in der Stadt aufzeigt, wo man seiner Musik nachgehen kann. „Auf der Straße sind schon etliche große Karrieren entstanden, daher werbe ich für einen Ort, wo man kostenfrei und ohne große Hürden musizieren kann“, so der Mosaikschüler, der sichtlich von seiner Nervosität geleitet wurde.

Julien Assemi möchte einen Shisha-Tisch bauen lassen. Quelle: Robert Roeske

Äußerst selbstbewusst präsentierte Julien Assemi seine Idee. Der Schüler des Louise-Henriette-Gymnasiums stellte einen Shisha-Tisch vor, wo Schläuche und die Pfeife an sich verbaut werden, um mehr Platz zu schaffen. Stefan Junge, Inhaber von Print Royal und Tischlermeister Erik Brandenburg waren begeistert von der Idee und stellten eine Unterstützung in Aussicht.

Vincent Lüttmann. Quelle: Robert Roeske

Vincent Lüttmann möchte dagegen eine App entwickeln, die alle Dienstleistungen in einem anbietet. Egal was man gerade in der Region benötigt, diese „YouConnect“-App soll alles verbinden. Bereits ein fertiges Produkt hatten Carina und Freundin Klara mit dabei – nämlich den „Rhino-Juice“. Dieser Biosaft wird bereits in Handarbeit aus nicht mehr gewolltem Obst hergestellt und vertrieben. Als Anschauungsmaterial hatten die beiden Runge-Schülerinnen mehrere Geschmacksvariationen mit dabei und stießen dabei nicht nur bei der Jury auf großen Zuspruch.

Carina (l.) und Klara präsentieren den „Rhino-Juice“. Quelle: Robert Roeske

Auch Maarten Berfelde hatte bereits ein fertiges Produkt mit zur Veranstaltung der „Schule der Löwen“ gebracht. Seinen „mobilen Mopedanhänger“, den er in eigener Herstellung bereits entwickelte. Diese Konstruktion kann auf jeden beliebigen Anhänger positioniert werden und sorgt dann für einen reibungslosen Transfer von Zweirädern. Juror Jens Stein war begeistert: „Endlich auch mal eine Idee, die mich als Autohändler und Autofan total abholt.“ Mit einer Praktikums-App beendete Linus Meyer den Abend, hier sollen Bewerber und Unternehmen bei der Praktikumssuche einander zugeführt werden.

Maarten Berfelde und sein mobiler Mopedanhänger. Quelle: Robert Roeske

Nach zweieinhalb, kurzweiligen Stunden, waren sich nicht nur die Juroren auf der Bühne einig, dieser Abend stellte alles bisher Erlebte bei „Schule der Löwen“ in den Schatten. Das Publikum stimmte vor Ort über die Vorschläge ab, das Ergebnis dieser Umfrage wird dann mit dem Ergebnis des nun anlaufenden Online-Votings der MAZ zusammengerechnet. Abschließend werden die Sieger bei der Preisverleihung am 13. Mai in Hennigsdorf präsentiert.

Linus Meyer präsentierte den Löwen eine Praktikus-App als Vorschlag. Quelle: Martin Roth

Von Knut Hagedorn