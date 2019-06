Oranienburg

Am Mittwoch, 19. Juni, erhalten Schulkinder in Brandenburg ihr Endjahreszeugnis und starten damit in die großen Sommerferien. An diesem Tag hat das Erlebnisbad der TURM ErlebnisCity zwei Stunden länger als sonst geöffnet – also bis 22 Uhr. Außerdem werden ab 19.30 Uhr zwei Künstler der Musikwerkstatt Eden für zusätzliche musikalische Umrahmung in der Sauna sorgen.

Gitarre und Violine in der Sauna

Walter Thomas Heyn und Henri Kühnert sind das Duo „ Chagall“, das zu Marc Chagalls Ehren gegründet wurde. Mit Gitarre und Violine richten sich die beiden an alle Musikliebhaber und bringen ihnen die alten und neuen Meister der klassischen Musik, des Swing sowie der Weltmusik nahe. Vor allem eine emotionale und eindrucksvolle Interpretation zeichnet das Duo „ Chagall“ aus. Der reguläre Eintritt in die Saunalandschaft bleibt bestehen.

Von MAZonline