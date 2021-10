Oranienburg: Selbsthilfegruppe „Prostatakrebs“ lädt zum Vortrag ein

Oranienburg

Die Selbsthilfegruppe „Prostatakrebs“ lädt am Donnerstag, dem 21.10.2021 um 16:30 Uhr zu einem Vortrag über „Diagnostik und Behandlung bei Prostatakrebs“ ein.. Es spricht Dr. Andrè Buchali, Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Ruppiner Kliniken GmbH Neuruppin.

In der anschließenden Gesprächsrunde können Fragen gestellt werden. Interessierte und Betroffene sind herzlich willkommen. Der Vortrag findet im Gruppenraum der Sekis Selbsthilfe-, Kontakt – und Informationsstelle beim Märkischer Sozialverein e.V., Liebigstraße 4, in Oranienburg statt. Um Anmeldung wird gebeten unter 03301/689645 oder per E-Mail an sekis@msvev.de.

Von MAZonline