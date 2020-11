Oranienburg: Senior beim Einkauf bestohlen

Oranienburg

Am Montag (2. November) gegen 16Uhr wollte ein 70-Jähriger in einem Discounter in der Oranienburger Rungestraße an der Kasse seinen Einkauf bezahlen. Dazu holte er Geld aus seiner Brieftasche heraus und steckte diese danach in seine Gesäßtasche. Als er das Wechselgeld in seine Brieftasche legen wollte, war die Brieftasche aus der Gesäßtasche weg. Die Brieftasche wurde hinter dem Gebäude des Discounters wieder aufgefunden. Der Sachschaden beträgt 50 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline