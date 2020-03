Seniorenresidenz: 80 Döner mit die Mitarbeiter

Oranienburg

Ungewöhnliche Zeiten fordern ungewöhnliche Maßnahmen dachte sich Michael Bethke, Inhaber der Seniorenresidenz Louise-Henriette in Oranienburg. In solchen Zeiten müssten alle, auch die Gewerbetreibenden, enger zusammenrücken. Als der Schwantener Unternehmer sah, wie einsam der Orient Grill in Vehlefanz ist und dass er nur noch wenige Portionen außer Haus verkauft, kam Michael Bethke eine gute Idee. Er sprach mit dem Inhaber des Orient Grill, Ömer Polat, und die Idee war geboren.

Michael Bethke bestellte 80 Döner-Portionen und macht damit seinen derzeit sehr hart arbeitenden Mitarbeitern eine große Freude und unterstützt zugleich die heimische Wirtschaft. „Wie gut, dass der Orient Imbiss in Vehlefanz geöffnet hat und weiter außer Haus verkauft. Damit wir in dieser Zeit wenigstens kleine Freuden haben. Dieses Engagement muss unterstützt werden“, sagt Michael Bethke.

Mit der Bestellung von 80 Dönern überrascht er nicht nur seine Mitarbeiter, sondern auch den Inhaber des Orient Grill Ömer Polat. „Wir werden unseren Kunden treu bleiben und so lange wir es dürfen den außer Haus-Verkauf anbieten. Leider sind aktuell die Verkaufszahlen deutlich zurück gegangen, da haben wir uns über die Idee von Herrn Bethke sehr gefreut“, so Ömer Polat weiter.

Von MAZonline