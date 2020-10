Oranienburg/Hennigsdorf

Vor dem Amtsgericht Oranienburg sollte am Donnerstag der mit großer Spannung erwartete Diebstahlsprozess gegen drei Rumänen verhandelt werden. Aus ungeklärten Gründen stellte sich jedoch nur einer der Angeklagten, der einen festen Wohnsitz in Berlin hat und in der Hauptstadt einer geregelten Arbeit nachgeht. Dem Trio wird besonders schwerer Diebstahl in mehreren Fällen vorgeworfen.

Laut Anklage sollen die Männer am 24. Februar 2020 auf einer Hennigsdorfer Kleingartenkolonie in einen verschlossenen Geräteschuppen gewaltsam eingedrungen sein und daraus eine Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Aus dem auf dem gleichen Grundstück befindlichen Bungalow ließen sie drei Heizradiatoren mitgehen, nachdem sie die Tür aufgehebelt hatten. Nicht genug damit, drangen sie auch in den Schuppen und Bungalow auf dem Nachbargrundstück ein und entwendeten unter anderem Werkzeuge, eine Kaffeemaschine, eine Induktionskochplatte und ein hochwertiges Messerset.

Die Polizei stoppte die Diebe

Die Diebe wurden im Zuge einer Verkehrskontrolle am gleichen Abend dingfest gemacht. In ihrem Auto fanden die Polizisten die gestohlenen Sachen. Zwei der Beschuldigten konnten darüber hinaus durch einen DNA-Test überführt werden.

Das Gericht wird nun nachforschen, weshalb zwei der Angeklagten nicht erschienen sind. Auch einer der Verteidiger fehlte ohne Entschuldigung. Die Frage steht im Raum, ob sie eventuell wegen der Corona-Pandemie an einer Ausreise aus Rumänien gehindert wurden. Sollte es keinen plausiblen Grund für ihr Fehlen geben, wird der Richter die beiden mit einem europäischen Haftbefehl suchen lassen. Das Gericht war nicht bereit, das Verfahren gegen die beiden Fehlenden abzutrennen und nur gegen den anwesenden Angeklagten zu verhandeln, obwohl die geschädigten Kleingärtner als Zeugen und eine Dolmetscherin pünktlich erschienen waren. Aus der Aktenlage sei ersichtlich, dass die Angeklagten sich teilweise gegenseitig belasten. Deshalb müsse er alle drei zusammen hören, so die Begründung des Vorsitzenden dazu.

Der Prozess wird fortgesetzt

Die Staatsanwältin hatte zuvor durchblicken lassen, dass eine eventuelle Verurteilung durch einen Strafbefehl, also ohne Gerichtsverhandlung, für sie nicht infrage käme. Denn die Angeklagten hätten teilweise Bewährungsstrafen auf ihren Konten, die für ein Urteil in diesem Prozess von Bedeutung wären. Bei Einbeziehung dieser Strafen käme sie voraussichtlich auf ein Strafmaß, das nach der Strafprozessordnung nicht mehr mit einem Strafbefehl abgeurteilt werden darf. Die Anklägerin ließ durchblicken, dass hier Freiheitsstrafen ohne Bewährung anstehen könnten.

So entschied der Vorsitzende nach kurzer Bedenkzeit, dass der Prozess ausgesetzt und ein neuer Termin von Amts wegen kommen wird.

Von Helmut Schneider