Oranienburg: Siebenstellige Investitionssumme zur Umsetzung des Schul-Digital-Paktes

Oranienburg

Die Corona-Pandemie hat eindringlich bewiesen, dass die Digitalisierung an Schulen noch deutlich verbesserungswürdig ist in Deutschland. Auch in Oranienburg wird man die Digitalisierung deutlich vorantreiben und dabei auf Fördermitteln zurückgreifen, die im Schuldigitalpakt bewilligt wurden.

Bundesregierung fördert Digitalisierung an Schulen mit 5 Milliarden Euro

Mit dem Digital Pakt Schule haben die deutsche Bundesregierung und der Deutsche Bundestag im Jahr 2018 die Absicht bekundet, die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen mit 5 Milliarden Euro zu fördern. Am 15. März 2019 stimmte der Bundesrat nach dem Bundestag der Änderung des Grundgesetzartikels Artikel 104c zu, womit der Digitalpakt endgültig beschlossen war. Zum 17. Mai 2019 trat die „Verwaltungsvereinbarung Digital Pakt Schule 2019 bis 2024“ schließlich nach Unterzeichnung aller Länder und Anja Karliczek für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft. 2020 wurde die Förderung im Zuge der Corona-Pandemie um 1,5 Milliarden Euro erhöht.

Siebenstellige Investition in Oranienburg

„Mit der Schaffung der Stelle ’IT-Koordinator Schulen’ konnte Ordnung in den Wildwuchs der IT an den Schulen gebracht werden und die Umsetzung der Fördermaßnahmen forciert werden. Ab Januar unterstützt ein IT-Administrator den Prozess, so dass die Schulen einen festen städtischen Ansprechpartner haben. Diese Stelle wird ebenfalls aus dem Digitalpakt Schule mit 90 Prozent gefördert und zunächst bis 2024“, teilt die Stadtverwaltung mit. 1,49 Millionen Euro werden in Oranienburg investiert, dabei entrichtet die Stadt zehn Prozent aus eigenen Mitteln.

Fördermittel gehen hauptsächlich in die Infrastruktur

In Oranienburg werden die Fördermittel hauptsächlich in die Infrastruktur gegeben. Die Förderanträge für alle Schulen sind seitens der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) freigegeben und bewilligt worden. Die Ausschreibung der Planung für die baulichen Maßnahmen (enthält alle erforderlichen baulichen Maßnahmen zum Ausbau der Netzwerk-Infrastruktur wie Durchbrüche, Bohrungen, Verkabelung ist für alle neun Schulen abgeschlossen. Derzeit erfolgen oder sind bereits erfolgt die Entwurfsplanungen und Kostenberechnungen für alle Schulen. Die Entwurfsplanung sieht vor, jeder der Schulen mit einem flächendeckenden WLAN Netzwerk auszustatten und die Klassenzimmer für digitale Technik vorzubereiten. Hierzu werden in allen Klassenzimmern Netzwerkanschlüsse und Steckdosen verbaut. Nach den baulichen Maßnahmen wird die aktive Technik in allen erforderlichen Räumen angeschlossen.

Investitionen in Hardware und Software

Die aktive Technik besteht aus der Hardware, die benötigt wird, um das Netzwerk in der gesamten Schule zu verteilen. Dies beinhaltet Kabel, Router, Switches, WLAN Access Points und Anschlusskomponenten. Hier soll auch der Standard an allen Schulen gesetzt werden. Je nach Größe der Schulen und Anzahl der Klassen unterscheidet sich die Anzahl der benötigten Hardware. Die geschätzten Kosten belaufen sich pro Schule wie folgt: Comenius-Grundschule rund 184 000 Euro, Waldschule rund 163 000 Euro, Havelschule rund 235 000 Euro, Grundschule Sachsenhausen rund 135 000 Euro, Grundschule Germendorf rund 91 000 Euro, Neddermeyer Grundschule Schmachtenhagen rund 139 000 Euro, Jean-Clermont-Schule rund 185 000 Euro, Grundschule Friedrichsthal rund 185 000 Euro und Friedrich-Wolf Grundschule in Lehnitz rund 118 000 Euro. Die Kostenplanungen beziehen sich auf Baumaßnahmen und den Einbau aktiver Technik.

272 mobile Endgeräte ausgeliefert

Die Auslieferung von insgesamt 272 mobilen Endgeräten inklusive Schutzhüllen und Eingabegeräten ist bereits erfolgt. Die 15 mobilen Ladewagen werden wegen Lieferengpässen in diesen Tagen ausgeliefert. Die Aufteilung erfolgt wie folgt: Comenius-Grundschule (50 mobile Endgeräte und 2 Ladewagen), Waldschule (20 und 1), Havelschule (50 und 2), Grundschule Sachsenhausen (22 und 2), Grundschule Germendorf (22 und 2), Neddermeyer Grundschule (20 und 1), Jean-Clermont Schule (20 und 1), Grundschule Friedrichsthal (34 und 2) und Grundschule Friedrich-Wolf in Lehnitz (34 und 2).

Von Knut Hagedorn