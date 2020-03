Oranienburg

Die Stadtverordnetenversammlung am Montag wurde aufgrund der aktuellen Entwicklungen bereits in der vergangenen Woche abgesagt. Die nächste Beratungsfolge, die in der kommenden Woche mit den Sitzungen der Ortsbeiräte beginnen würde, entfällt. Die neue Beratungsfolge startet dann voraussichtlich am 18. Mai. Als Nachfolgetermin für die heute entfallende Stadtverordnetenversammlung ist nach jetzigem Stand der 4. Mai festgelegt.

Bürgermeister Laesicke appelliert an die Oranienburger

Bürgermeister Alexander Laesicke appelliert an alle Oranienburger in der nächsten Zeit besonders verantwortungsbewusst für sich und ihre Mitmenschen zu handeln: „Bitte folgen Sie den Anweisungen des Gesundheitsamtes, nur so können wir die steigende Zahl an Corona-Erkrankungen bekämpfen und wichtige Zeit für unser Gesundheitssystem gewinnen. Das Virus als solches werden wir nicht komplett aufhalten können, aber wir können alle gemeinsam helfen, Menschenleben zu retten.“

Von MAZonline