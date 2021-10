Seit August dieses Jahres laufen in der Lehnitzer Dianastraße Sucharbeiten nach Kampfmitteln. Vom kommenden Montag an, 25. Oktober 2021, muss deshalb die Kreuzung Dianastraße/Thomas-Müntzer-Straße gesperrt werden, die Dianastraße endet in einer Sackgasse, die Schule bleibt erreichbar.