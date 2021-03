Oranienburg: Stadt bittet Senioren um Unterstützung

Oranienburg

Alt werden wir (hoffentlich) alle, die Vorstellungen und Wünsche für die letzte Lebensphase sind jedoch individuell verschieden. Mit neuen seniorenpolitischen Leitlinien will die Stadt Oranienburg der zunehmenden Vielfalt reifer Lebensstile künftig verstärkt Rechnung tragen.

Mit pandemiebedingter Verzögerung arbeitet die Oranienburger Stadtverwaltung seit Mitte 2019 daran, ihren bestehenden Altenplan fortzuschreiben. In diesem steht, welche Dienste, Einrichtungen und Leistungen die Stadt für ihre älteren Bürgerinnen und Bürger bereithält. Unterstützung erhält die Stadt dabei durch den Seniorenbeirat der Stadt Oranienburg, die Fachstelle Altern und Pflege im Quartier im Land Brandenburg (FAPIQ) und den Verbandsbereich OHV-UM der Volkssolidarität LV Brbg. e.V.. Weitere Akteure sind eingeladen, mitzuwirken.

Senioren können sich an die Stadtverwaltung wenden

Schon in den ersten vorbereitenden Beratungen zeigte sich, dass sich die Lebenswelt der älteren Generation inzwischen stark verändert hat und eine neue Ausrichtung der städtischen Angebote erfordert. Diese soll die Potenziale und Herausforderungen des Alters gleichermaßen berücksichtigen und die Vielfalt an Lebensstilen im Alter in den Blick nehmen. Denn selbst hohes Alter muss nicht automatisch Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit bedeuten.

Mit Hilfe engagierter Oranienburgerinnen und Oranienburger ab 55 Jahren, sowie Vereinen, Seniorenorganisationen und Betrieben der Sozialwirtschaft, (vor allem aus dem Bereich Pflege und alltagsunterstützende Dienste) möchte die Stadtverwaltung deshalb nun neue seniorenpolitische Leitlinien entwickeln.

Informationsveranstaltung im Herbst

Um ein möglichst breites Meinungsbild der individuellen Bedürfnisse und Wünsche für das Leben im Alter zu erhalten, ist eine Befragung geplant, die die Grundlage der weiteren Planung darstellen soll. Start und Ablauf der Befragung werden zeitnah bekanntgegeben. Für den Herbst ist zudem eine Informationsveranstaltung vorgesehen. Wer bereits Fragen oder Vorschläge hat, kann sich telefonisch unter 03301/53 13 07, per Mail an senioren@oranienburg.de oder auch per Brief (Regine-Hildebrandt-Haus, Sachsenhausener Str.1, 16515 Oranienburg) an die Stadtverwaltung wenden. Einzelheiten zum weiteren Vorgehen werden regelmäßig auf der Website der Stadt im Bereich Senioren veröffentlicht.

Ziel der Stadt Oranienburg ist es, allen Generationen ein altersgerechtes Lebensumfeld zu bieten. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg sind generationsübergreifende und differenzierte Altersbilder. Mit Ihrer Beteiligung an der geplanten Umfrage helfen Sie mit, diese einzufangen, und Oranienburg so auch für die älteren Bürgerinnen und Bürger noch ein Stück lebenswerter zu gestalten.

Von MAZonline