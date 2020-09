Oranienburg

Im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung am Montagabend im Kreistagssaal kündigte Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke eine härtere Gangart gegen Müllsünder an. „Wir wollen zukünftig das Thema Müll noch stärker angehen“, kündigt das Stadtoberhaupt an.

Als erste angedachten Maßnahmen nannte Alexander Laesicke unter anderem die Erhöhung der Bußgelder und eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl.

Von Knut Hagedorn